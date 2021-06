Biomutant: la patch su console modifica la voce narrante e aggiunge la difficoltà Estrema

Dopo essere stata pubblicata su PC, la nuova patch di Biomutant arriva anche per le versioni console dell'action game di THQ Nordic. L'aggiornamento va a correggere una serie di problematiche tecniche ma porta con sé anche alcune aggiunte contenutistiche.

La voce narrante di Biomutant ha fatto molto discutere gli utenti che hanno avuto modo di tuffarsi nel mondo fantasy ideato da Experiment 101, e sembra proprio che gli sviluppatori abbiano prestato ascolto alle critiche mosse da parte della playerbase. Le sezioni di dialogo incomprensibili sono state ridotte, ma sarete liberi di eliminarle completamente tramite un'apposita opzione aggiunta tra le impostazioni del gioco.

Oltre a questo, è stato introdotto il livello di difficoltà Extreme, con cui i nemici infliggeranno molti più danni rispetto al normale; sono stati resi disponibili tutti i perk per la modalità New Game Plus; è stato aggiunto uno slider per il motion blur; è stato risolto il problema della profondità di campo durante i dialoghi. Abbiamo poi una vasta serie di accorgimenti riguardanti i souni, il loot, il bilanciamento del combattimento, l'interfaccia utente, oltre al risolvimento di bug e crash. Il titolo, insomma, dovrebbe risultare più godibile in ogni suo aspetto dopo questo update. Per tutti gli altri dettagli vi invitiamo a consultare il changelog completo.

Biomutant è disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One. Se foste curiosi di approfondire il titolo targato THQ Nordic vi rimandiamo alla nostre Recensione.