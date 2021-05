Biomutant, PC vs PS5 e Xbox Series X|S: procioni mutanti alla prova nel video confronto

Con un debutto divisivo che ha portato a una contrastata accoglienza per Biomutant da parte dalle critica specializzata, è giunto infine il Day One dell'Action RPG sviluppato da Experiment 101.

Come prevedibile, trovano dunque ora spazio i primi videoconfronti dedicati al titolo THQ Nordic. Ad analizzarne le performance è in particolare l'ormai noto Canale YouTube di El Analista de Bits, che propone un interessante raffronto tra le versioni PC e console di Biomutant, con queste ultime proposte in retrocompatibilità su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Come descritto dal video che trovate in apertura a questa news, con un hardware attrezzato di GPU NVIDIA RTX 3080, Biomutant raggiunge, con tutte le impostazioni al massimo, una risoluzione di 4K con frame rate a 60 fps. Sul fronte console, PS5 propone una risoluzione a 1080p, Xbox Series X raggiunge i 2160p, mentre Xbox Series S offre le seguenti alternative: 1440p/30fps e 1080p/60fps. In tutte le versioni è ad ogni modo possibile impostare il frame rate a 30 fps, circostanza che sembra migliorare le prestazioni complessive su Xbox Series S. Complessivamente, la resa di ombre e texture viene considerata migliore su PC, mentre i tempi di caricamento risultano più rapidi su Xbox Series X.



Ricordiamo che THQ Nordic ha già confermato l'arrivo di una versione PS5 e Xbox Series X|S nativa per Biomutant.