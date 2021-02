Biomutant 'piacerà ai fan di Zelda BOTW e L'Ombra di Mordor', spiega Experiment 101

Nella seconda parte dell'intervista concessa a IGN.com da Stefan Ljungqvist grandezza e contenuti open world di Biomutant, lo Studio Head di Experiment 101 ha solleticato la curiosità dei fan di avventure ruolistiche discutendo delle similitudini tra lo stesso Biomutant e kolossal come Zelda Breath of the Wild.

Citando espressamente il capolavoro nintendiano firmato da Eiji Aonuma, l'alto esponente della software house interna a THQ Nordic sottolinea come "se vi piace Breath of the Wild, e i giochi con quel tipo di struttura, allora penso che Biomutant vi piacerà un sacco".

Senza entrare nei dettagli del gameplay e dell'esperienza free roaming per non mostrare il fianco agli spoiler a pochi mesi dall'uscita del titolo, Ljungqvist spiega che Biomutant trarrà ispirazione anche dalla struttura ludica de La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor per plasmare delle dinamiche GDR influenzate da un sistema di Karma capace di modificare il rapporto tra l'eroe e i PNG.

A detta del rappresentante di Experiment 101, in Biomutant ci saranno tre rami di progressione basati sulla Guerra delle Tribù, sull'Albero della Vita e, naturalmente, sulla storia principale con una catena di missioni lineari. Nel titolo troveranno spazio sei tribù, ciascuna delle quali sarà in grado di fornire armi speciali, abilità e tecniche di combattimento specifiche seguendone gli incarichi. A tal proposito, Ljungqvist dichiara che "alla fine, starà agli utenti decidere il destino del Sifu (leader) della tribù rivale, e questo determinerà tutta una serie di conseguenze nella progressione e nell'ultima fase del gioco".

Sulle pagine di Everyeye.it trovate un video speciale sulla natura open world di Biomutant, al quale vi lasciamo nell'attesa di assistere all'uscita del titolo su PC, PS4 e Xbox One, prevista per il 25 maggio.