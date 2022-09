Biomutant presto su Nintendo Switch? Rivenditore portoghese rivela la data

Non solo Biomutant sta per arrivare su PS5 e Xbox Series X/S, ma sembra che il gioco firmato THQ Nordic ed Experiment 101 sia pronto a sbarcare anche su Nintendo Switch, versione finora mai annunciata ufficialmente dai creatori.

A dare l'anticipazione è il rivenditore portoghese Gaming Replay, che ha messo nel proprio catalogo la versione di Biomutant per la console ibrida Nintendo. Oltre al prezzo di vendite fissato a 54.99 euro e la boxart, il negozio rivela inoltre che il titolo dovrebbe essere disponibile dal 25 ottobre 2022, circa un mese e mezzo dopo l'esordio sulle console next-gen di Sony e Microsoft.

Chiaramente quanto mostrato da Gaming Replay va preso con le pinze fino a quando non arriveranno conferme ufficiali da THQ Nordic o dagli sviluppatori, tuttavia i numerosi dettagli precisi lascerebbero pensare che novità in tal senso potrebbero arrivare a stretto giro, considerato del resto che il debutto su Switch non sarebbe poi così lontano.

Biomutant è stato originariamente pubblicato su PC, PlayStation 4 e Xbox One nel maggio del 2021, ottenendo reazioni miste da parte di critica e pubblico. A tal proposito potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Biomutant, dove riportiamo le nostre perplessità sui contenuti dell'Action/RPG di Experiment 101. Resta in ogni caso da vedere come se la caverà il gioco al momento di sbarcare su PS5, Xbox Series X/S e, forse, anche Nintendo Switch.