BioMutant: il prezzo della versione PS4 (e PS5) scende su Amazon

Biomutant è un videogioco action RPG uscito il 25 maggio 2021, sviluppato da Experiment 101 e pubblicato da THQ Nordic per Windows, PlayStation 4 e Xbox One. Quest'oggi è in offerta su Amazon la versione per le console di Sony al prezzo più basso di sempre, un'occasione da non perdere.

Il gioco è infatti acquistabile con lo sconto del 32% dal prezzo di 59,99 euro, quindi a soli 40,98 euro con spedizione gratuita, in quanto il titolo è venduto e spedito da Amazon stessa, quindi consegna velocissima (se siete abbonati ad Amazon Prime) e garanzia totale per ogni tipo di inconveniente.

La versione in offerta è quella PlayStation 4, il gioco può tranquillamente essere riprodotto anche su PlayStation 5 che ricordiamo essere compatibile con il 99% del parco titoli della console precedente.

A tutte le promozioni/preordini che segnaliamo, possono essere applicate delle promozioni di Amazon per risparmiare ulteriormente, tra queste vi ricordiamo che è ancora attivo il buono sconto di 6 euro ricaricando l'account Amazon di almeno 90 euro a questo link e 5 euro selezionando come metodo di spedizione un punto di ritiro, clicca qui per verificare se la promozione è attivabile dal tuo account.