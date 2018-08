Biomutant: il procione mutante protagonista della nostra Video Anteprima dalla Gamescom

L'ambizioso Biomutant è uno dei protagonisti della Gamescom 2018, e noi abbiamo assistito a una lunga presentazione in compagnia del team di sviluppo, elaborando le nostre prime impressioni sul gioco: ve le raccontiamo nella nuova Video Anteprima riportata in cima alla notizia.

Alla luce di quanto mostrato alla Gamescom 2018, il nuovo Biomutant di Experiment 101 e THQ Nordic si è dimostrato un gioco ancora più grande e complesso di quanto pensavamo, dotato di uno stile eccentrico che gli conferisce una personalità fuori dal comune.

È ancora presto per formulare un giudizio definitivo, ma le premesse alla base di questo Action RPG open world sono sicuramente promettenti. Va comunque segnalato che, allo stato attuale, il gioco presenta alcune incertezze di carattere tecnico, e qualche idee da inquadrare meglio con una prova su strada più approfondita.

Del resto il team di sviluppo avrà ancora a disposizione diversi mesi per migliorare il gioco in tutti i suoi aspetti. Biomutant era infatti previsto in uscita entro l'anno, ma alla fine Experiment 101 e THQ Nordic hanno deciso di rimandarne la pubblicazione al 2019, in modo da concedere qualche mese di sviluppo in più al team per perfezionare il titolo.

Vi lasciamo con la nuova Video Anteprima riportata in cima alla notizia.