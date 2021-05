Biomutant, Q&A, Monster Hunter e tanti altri appuntamenti questa settimana su Twitch

Inizia una nuova settimana e come di consueto è arrivato il momento di dare uno sguardo al calendario del canale Twitch di Everyeye.it: oltre ai format ormai collaudati, nei prossimi sette giorni ci sono anche una serie di appuntamenti speciali da tenere d'occhio...

Si inizia oggi con una live dedicata a Biomutant, in programma alle 17:00, mentre alle 21:00 andrà in onda la Season Finale di VarSport, la rubrica dedicata al mondo del calcio. Spazio anche a Returnal, alla finale della Besta eCup, al reveal di The Dark Pictures Anthology House of Ashes e al commento live del Digital Event di Monster Hunter.

Lunedì 24 maggio

Ore 10:00 - Every Morning con Fossa

Ore 15:00 - Mass Effect 3: Legendary Edition

Ore 17:00 - Biomutant

Ore 21:00 - VarSport: Season Finale

Martedì 25 maggio

Ore 10:00 - Every Morning con Ale

Ore 14:00 - Divano Express: consigli su film e serie TV

Ore 15:00 - Q&A Gaming

Ore 17:00 - Returnal

Ore 21:00 - Besta eCup: Finale

Mercoledì 26 maggio

Ore 10:00 - Every Morning con Marco

Ore 14:30 - Final Fantasy VII Remake: Intergrade

Ore 15:30 - Monster Hunter: Digital Event

Ore 17:00 - Un appuntamento da brivido

Ore 21:00 - Notte Horror: Resident Evil Village

Giovedì 27 maggio

Ore 10:00 - Every Morning con Ale

Ore 15:00 - Q&A POP

Ore 17:30 - The Dark Pictures Anthology House of Ashes: seguiamo il reveal

Ore 20:00 - La lunga notte di...

Venerdì 28 maggio

Ore 10:00 - Every Morning con Fossa

Ore 15:00 - Miitopia feat. Cydonia

Ore 18:00 - L'inizio della campagna...

Sabato 29 maggio

Ore 10:00 - Every Morning con Gabriele

Ore 17:00 - Monster Hunter Rise feat. SchiacciSempre

Ore 21:30 - Rainbow Six: Siege feat. Kikachan87

Vi ricordiamo che potete supportare Everyeye.it abbonandovi al canale, se siete iscritti ad Amazon Prime è gratis e ogni mese dovrete decidere se rinnovare o meno il vostro supporto, ribadiamo senza costi di alcun tipo e senza vincoli. Gli abbonati riceveranno l'accesso esclusivo ai canali Telegram e Discord dell'Orda di Everyeye per poter discutere con la redazione e con altri appassionati sui temi più caldi del momento.