Biomutant, recensione in arrivo: Everyeye live oggi su Twitch dalle 17:00!

Tra le nuove uscite videoludiche della settimana trova spazio anche il debutto delle pelose creature mutanti di Biomutant, nuovo Action RPG firmato dal team di Experiment 101.

Come comunicato in precedenza da THQ Nordic, quest'oggi scadrà l'embargo sulle recensioni di Biomutant, mentre il pomeriggio di domani che vedrà progressivamente il pubblico guadagnarsi l'accesso al titolo su PC e console. Per l'occasione, la Redazione vi invita sul Canale Twitch di Everyeye per un appuntamento interamente dedicato ai panda rossi/procioni che popolano il mondo di Biomutant. In vostra compagnia, discuteremo dunque delle caratteristiche del titolo, rispondendo a domande, curiosità e quesiti su questo atteso Action RPG.

L'appuntamento con la Redazione è fissato per le ore 17:00, a partire dalle quali saremo ufficialmente in diretta sul Canale Twitch di Everyeye. Cogliamo l'occasione per ricordarvi che per iscriversi al Canale è sufficiente cliccare sull'apposita icona a forma di cuore di viola. In questo modo, avrete la possibilità di interagire in diretta con la Redazione durante tutti gli appuntamenti organizzati da Everyeye sul proprio Canale Twitch. In aggiunta, riceverete una notifica all'avvio delle trasmissioni.



Biomutant, lo ricordiamo, sarà disponibile a partire da domani, 25 maggio 2021, su PC, PlayStation 4 e Xbox One, oltre che in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series S|X.