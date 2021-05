Biomutant, recensioni e Day One: embargo, orario di lancio, versioni PS5 e Xbox Series X

A dispetto della rottura del Day One di Biomutant, la maggioranza dei videogiocatori potrà mettere mano al titolo solamente a partire dal prossimo martedì 25 maggio, data di lancio ufficiale dell'Action RPG.

La community potrà calarsi nella pelliccia delle creature mutanti dipinte da Experiment 101 in orari differenti a seconda della piattaforma supportata. Di seguito, tutti i dettagli relativi al fuso orario italiano:

Playstation 4 : ore 16:00;

: ore 16:00; Xbox One : ore 16:00;

: ore 16:00; Steam : ore 19:00;

: ore 19:00; Epic Games : ore 19:00;

: ore 19:00; GOG.com: ore 19:00;

Biomutant, ovviamente, potrà essere giocato anche su PlayStation 5 e Xbox Series X|S a partire dai medesimi orari annunciati per PS4 e Xbox One, grazie alle funzioni di retrocompatibilità. Di recente, Experiment 101 ha tuttavia confermato anche l'intenzione di sviluppare una versione nativa dell'Action RPG per le console di nuova generazione. Indicata come in arrivo per il "prossimo futuro", quest'ultima è però al momento priva di una data di lancio specifica.



Per conoscere il giudizio della critica videoludica su Biomutant sarà necessario attendere ancora poche ore, con l'embargo per le recensioni fissato da THQ Nordic per le ore 17:00 di lunedì 24 maggio. Con i preordini di Biomutant che sono già un successo, ricordiamo che il pre-load sarà attivato dal team di Experiment 101 su console, ma non su Steam.