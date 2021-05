Biomutant: rotto il day one in Europa, il gioco è già in vendita?

Secondo alcune testimonianze provenienti da Reddit, alcuni rivenditori austriaci avrebbero rotto il day one di Biomutant, mettendo in vendita il gioco con qualche giorno di anticipo rispetto alla data di uscita ufficiale fissata per il 26 maggio.

Proprio su Reddit alcuni giocatori confermano di aver comprato Biomutant presso vari rivenditori in Austria e di aver già iniziato l'avventura. Questo vuol dire che nelle prossime ore i social ed i forum potrebbero essere invasi da spoiler, dunque vi invitiamo a fare attenzione se non volete anticipazioni di alcun tipo sulla trama e altri aspetti della produzione.

Dopo uno sviluppo lungo e travagliato, il team Experiment 101 ha completato i lavori sul progetto nelle scorse settimane e Biomutant è pronto a vedere la luce il 26 maggio su PC, PS4 e Xbox One, compatibile anche con PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Lo sapevate? Biomutant sarà gratis per gli abbonati EA Play PRO su PC.

THQ Nordic ha pubblicato un nuovo trailer di Biomutant e tre video gameplay di Biomutant per permettere ai giocatori di scoprire i punti di forza di questo action game che sembra ispirarsi sotto diversi aspetti alla serie The Legend of Zelda, pur mantenendo un tratto unico e distintivo rispetto ad altri giochi dello stesso genere.