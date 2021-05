Biomutant, rotto il Day One: il team chiede al pubblico di non fare spoiler

Dopo le prime segnalazioni legate alla presunta rottura del Day One di Biomutant in Europa, arriva una richiesta direttamente da THQ Nordic, publisher dell'Action RPG.

Come potete infatti verificare direttamente in calce a questa news, la compagnia ha pubblicato un messaggio in cui conferma come molti utenti siano entrati già in possesso di una copia di Biomutant. Di conseguenza, THQ Nordic sta chiedendo al pubblico di rispettare il resto della community videoludica, evitando di fare spoiler sui contenuti del titolo.

"Poiché stiamo osservando una crescente comparsa di streaming di Biomutant, condividiamo un conciso promemoria: - scrive THQ Nordic - siamo lieti che abbiate ricevuto la vostra copia del gioco con un po' di anticipo, ma per favore non rovinate il titolo agli altri e attendete sino al Day One prima di realizzare streaming dedicati". La raccomandazione, ovviamente, non coinvolge i content creator contattati direttamente dal publisher al fine di dare visibilità all'Action RPG di Experiment 101.



Ricordiamo che il debutto dell'open world è fissato per la giornata di martedì 25 maggio, con uscita su PC, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia e Nintendo Switch, oltre che su console di nuova generazione. Di recente, sono emersi primi dettagli di differenze tecniche per Biomutant su PS5 e Xbox Series X|S.