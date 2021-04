Biomutant: gli scenari open world del GDR nel nuovo video gameplay

Dopo aver annunciato l'apertura di Ashborne Games, i rappresentanti di THQ Nordic pubblicano un nuovo video gameplay di Biomutant interamente dedicato agli scenari del prossimo, ambizioso GDR a mondo aperto di Experiment 101.

L'ultimo trailer datoci in pasto dalla sussidiaria di THQ diretta da Stefan Ljundqvist ci offre uno spaccato delle fiabesche ambientazioni che avremo modo di esplorare facendo la spola tra i biomi open world di Biomutant.

Come spiegato nei mesi scorsi da Experiment 101, le dimensioni della mappa di Biomutant non saranno paragonabili a quelle dei GDR a mondo aperto delle IP più blasonate: la promessa fatta dagli autori al seguito di Ljundqvist è però quella di rimpolpare di contenuti lo scenario per riempirlo di punti di interesse e, conseguentemente, di sorprese da scoprire e attività da completare.

Uno degli aspetti su cui graviterà l'esperienza free roaming sarà poi rappresentato dalla gestione del sistema di Karma reattivo che, nelle intenzioni degli sviluppatori svedesi, fornirà ai fan del genere un ampio ventaglio di soluzioni ludiche e di approcci da adottare. A questo punto non ci resta che lasciarvi al video di cui sopra, non prima però di ricordarvi che l'avventura ruolistica di THQ Nordic è attesa al lancio per il 25 maggio su PC, PS4 e Xbox One, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X/S in retrocompatibilità. Nel frattempo, date un'occhiata anche all'ultimo trailer sul combat system di Biomutant.