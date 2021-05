Biomutant è un successo su PC: si tratta del miglior lancio di sempre per THQ Nordic

Stando alle ultime informazioni disponibili su Steam, sembrerebbe che il lancio della versione PC di Biomutant sia andato particolarmente bene e i risultati sono evidenti già a poche ore dal debutto.

Osservando le statistiche del gioco sulla piattaforma targata Valve, infatti, il gioco ha raggiunto un picco di 52.000 giocatori contemporaneamente attivi e, di conseguenza, ha permesso a THQ Nordic di vantare un nuovo record: tra tutti i titoli del publisher lanciati su Steam, Biomutant è quello che ha avuto maggior successo nel giorno dell'uscita. Va precisato che questi numeri non rappresentano l'andamento del gioco su PC, dal momento che questa versione del gioco è approdata non solo su Steam, ma anche su GOG, Epic Games Store ed EA Origins (il gioco è incluso nel catalogo di EA Play Pro). Non sappiamo quindi quale sia il numero di giocatori effettivamente attivi su PC e, soprattutto, non sono state diffuse le informazioni in merito alle versioni PlayStation 4 e Xbox One.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere la recensione di Biomutant, titolo Experiment 101 che ha ricevuto poco più della sufficienza a causa di una serie di problemi tecnici e di gameplay che lo rendono tutt'altro che perfetto.

Avete già dato un'occhiata al video confronto di Biomutant tra le versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S?