Biomutant: svelate le edizioni speciali Atomic e Collector's Edition

THQ Nordic ha annunciato che l'atteso Action RPG Biomutant debutterà sul mercato anche in due speciali edizioni da collezione: la Collector's e la Atomic Edition, quest'ultima particolarmente ricca di contenuti bonus. Vediamo come si presentano e cosa contengono.

Di seguito elenchiamo i contenuti delle due speciali versioni da collezione di Biomutant, che potete vedere da vicino nei due trailer riportati nella notizia.

Biomutant: Atomic Edition (399 dollari)

Una copia del gioco

Diorama ad alto dettaglio (60 cm di lunghezza, 25 cm di larghezza e 30 cm di altezza)

Steelbook

Una T-Shirt a tema

Tappetino per mouse oversize 80 cm x 35 cm

Artwork su tessuto in formato A1

Colonna sonora

Scatola premium

Biomutant: Collector's Edition (199 dollari)

Una copia del gioco

Action figure del protagonista

Artwork su tessuto in formato A1

Colonna sonora

Scatola premium

Le due edizioni del gioco sono disponibili al pre-order sul sito ufficiale di Biomutant, al momento solo negli Stati Uniti e in Germania. Nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli sui prezzi che le due special edition del titolo avranno in Italia, ricordiamo che Biomutant è atteso in uscita verso la fine del 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Per saperne di più sul titolo, vi rimandiamo alla nostra video anteprima di Biomutant. Ricordiamo inoltre che negli ultimi giorni THQ Nordic ha svelato anche le special edition di Destroy All Humans, remake previsto in uscita nel corso del 2020.