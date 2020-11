Biomutant è ancora in sviluppo: alcuni indizi puntano all'arrivo nei prossimi mesi

Sebbene ci siano moltissimi utenti interessati a Biomutant, l'ambizioso titolo in sviluppo presso il piccolo team Experiment 101 è sparito dai radar da un bel po' di tempo e c'è chi teme per le sorti del progetto. A ravvivare le speranze è però il recente report finanziario di THQ, che potrebbe contenere un riferimento al gioco.

Nel documento, analizzato da alcuni utenti Twitter, viene citato un nuovo titolo in uscita entro il prossimo marzo 2021 e, secondo gli appassionati, si tratterebbe proprio di Biomutant. Purtroppo il riferimento al gioco non è diretto, ma si parla semplicemente di "un importante titolo pubblicato da THQ Nordic atteso sul mercato per l'ultimo quarto dell'anno fiscale (ovvero il prossimo marzo)". Nel caso in cui dovesse davvero trattarsi del gioco in sviluppo presso Experiment 101, è molto probabile che presto torneremo a vedere il gioco in movimento e non possiamo escludere che la software house possa annunciare anche un qualche tipo di supporto per le console di nuova generazione PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Vi ricordiamo infatti che il gioco è attualmente previsto solo su PlayStation 4, Xbox One e PC.

In attesa di scoprire nuove informazioni sul gioco, vi invitiamo a dare un'occhiata all'ultimo filmato di gameplay di Biomutant, nel quale si possono vedere in azione boss, specializzazioni e fazioni.