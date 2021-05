Biomutant: tanti nuovi dettagli sull'esplorazione e sull'editor del protagonista

Manca ancora qualche settimana all'uscita di Biomutant, l'atteso action RPG a mondo aperto di Experiment 101 che mette i giocatori nei panni di una pelosa creatura dotata di grande agilità e un arsenale di tutto rispetto. In attesa di poter provare con mano il gioco, abbiamo avuto l'opportunità di approfondire alcune delle sue caratteristiche.

Come avete potuto leggere nella nostra anteprima di Biomutant, nel corso di una presentazione degli sviluppatori è stato possibile scoprire maggiori informazioni riguardanti non solo le fasi di esplorazione ma anche l'editor del personaggio. Ai giocatori verrà infatti data la possibilità di personalizzare in maniera approfondita il protagonista, il cui aspetto dipende non solo dalle scelte estetiche prese in fase di creazione ma anche dai suoi parametri come la forza, l'agilità e l'intelletto. Per quello che riguarda la mappa, questa presenta zone a rischio per chi non dispone della sufficiente resistenza a specifici elementi: ciò significa che in base al personaggio creato sarà possibile completare le aree di gioco in un ordine diverso.

Prima di lasciarvi al filmato con tutti i dettagli sul gioco, vi ricordiamo che la sua uscita è attesa per il prossimo 25 maggio 2021 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Nel caso in cui vi fosse sfuggito, inoltre, Biomutant sarà gratis per gli abbonati ad EA Play Pro, il servizio Electronic Arts disponibile al momento solo su PC.

Sapevate che Biomutant ha celebrato lo Star Wars Day con un divertente trailer?