Biomutant: informazioni sul gameplay, classi, specializzazioni e fazioni

Sono passati quasi tre anni dall'annuncio di Biomutant, presentato per la prima volta alla Gamescom nel 2017. Il gioco, sviluppato da Experiment 101 e distribuito da THQ Nordic, è riuscito fin da subito a farsi notare per la grande possibilità di personalizzazione del personaggio.

Il nostro alter ego virtuale, infatti, sarà completamente customizzabile: forma, spessore del corpo, pelliccia, zanne e molto altro. Nonostante l'ultima opera di Experiment 101 sia scomparsa dei radar per un po', recentemente è tornata a mostrarsi durante la Summer of Gaming di IGN con una lunga sessione di gameplay. Per l'occasione il direttore creativo del gioco, Stefan Ljungqvist, è stato intervistato e ha raccontato qualche dettaglio in più sul titolo.



Nel gioco sono presenti delle tribù (6 in tutto) e avranno delle caratteristiche uniche legate al DNA. A seconda della scelta, il giocatore avrà differenti possibilità di personalizzazione. In poche parole, ognuna di queste avrà un ramo di specializzazione esclusivo non presente - ovviamente - nelle altre fazioni. Ad esempio, scegliendo la tribù acquatica si svilupperanno abilità legate all'elemento, come la possibilità di respirare sott'acqua per un periodo di tempo più lungo.



Anche l'aspetto sarà importante: un personaggio imponente sarà lento ma potente, mentre uno piccolo sarà veloce ma più debole. Essenziale anche la scelta delle classi, tutte diverse tra loro, che andranno a diversificare ulteriormente il gameplay.

Ogni tribù potrà essere influenzata dalle scelte del giocatore, che può allearsi con una, eliminare le altre o decidere di risparmiarle. Inoltre, toccherà a noi decidere il destino del mondo, durante delle scelte che ci si pareranno davanti nel corso della nostra avventura. È logico pensare che, a questo punto, Biomutant possa uscire anche sulle console di nuova generazione. Tuttavia, questo argomento non è stato ancora chiarito dagli sviluppatori. Per adesso, è certo che il titolo arriverà su PC, PlayStation 4 e Xbox One, ma non sappiamo ancora quando.