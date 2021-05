Biomutant: tre video gameplay mostrano le versioni del gioco alle prese con PC e console

In vista del lancio di Biomutant gli sviluppatori di Experiment 101 e il publisher THQ Nordic hanno pubblicato alcuni video di gameplay che mostrano le varie versioni del gioco sulle diverse piattaforme di riferimento.

Traendo ispirazione dalla vicenda di Cyberpunk 2077, gli sviluppatori di Biomutant hanno intrapreso la strada della trasparenza, pubblicando tre nuovi video gameplay che mostrano il gioco alle prese con PC, PS4 Pro e Xbox One X e sulle console lisce PS4 e Xbox One. In particolare la versione per PC vedrà il pelosissimo protagonista muoversi con una risoluzione fino a 4K e un framerate illimitato (se non dall'hardware o eventualmente dal monitor).

Su Xbox One X e PS4 Pro la risoluzione sarà invece a 1080p con rendering dinamico e framerate a 60 fps e allo stesso modo potrà essere goduto su Xbox Series X/S e PlayStation 5 grazie alla retrocompatibilità. Sulle console last gen lisce infine il framerate sarà limitato a 30 fps con risoluzione dinamica a 1080p.

Prima di lasciarvi ai filmati, vi ricordiamo che Biomutant uscirà il prossimo 25 maggio e sarà accessibile gratuitamente agli abbonati del servizio EA Play Pro.