Biomutant: trucchi e guida per affrontare al meglio l'avventura

State per iniziare la vostra avventura in Biomutant? Allora questi consigli potrebbero aiutarvi ad iniziare il titolo Experiment 101 con il piede giusto e ad evitare inutili frustrazioni legate ad alcune meccaniche di gameplay.

Aumentate la difficoltà

Affrontare il gioco alla difficoltà normale non permette di trarre il meglio dal combat system e dalle meccaniche legate alla crescita del personaggio a causa di un livello di sfida tendenzialmente basso. Se volete godervi il gioco e fare in modo che si avverta realmente una differenza tra un personaggio ben costruito e uno che indossa oggetti casuali, vi suggeriamo di puntare sin da subito al livello di difficoltà più alto tra quelli presenti all'inizio del gioco.

Create il protagonista puntando solo al suo aspetto

In fase di creazione del personaggio è possibile notare come le caratteristiche estetiche vadano ad inficiare i parametri. Non lasciatevi spaventare da questa peculiarità di Biomutant e create un personaggio concentrandovi principalmente sulle caratteristiche estetiche che più vi aggradano: le statistiche iniziali non hanno infatti una grande importanza e non esistono limitazioni. In poche parole, tutti i personaggi possono utilizzare qualsiasi tipo di arma e armatura e non importa quali siano i parametri del vostro peloso alter ego. Nel caso in cui foste interessati alla creazione di un personaggio con specifiche caratteristiche, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida all'editor del protagonista di Biomutant.

Non curatevi delle scelte

In Biomutant esiste la possibilità non solo di schierarsi con delle fazioni, ma anche di effettuare delle scelte "buone" o "cattive" che permettono di accedere a potenziamenti unici. In ogni caso non occorre prestare troppe attenzioni a questa meccanica di gioco, dal momento che legarsi ad una fazione o fare scelte di un certo tipo non preclude la possibilità di accedere anche ai contenuti relativi all'allineamento opposto. Questo significa che potete ottenere qualsiasi potenziamento legato alle fazioni o alle scelte senza alcuna limitazione, dal momento che il sistema di moralità è completamente libero e nella stessa partita si possono esplorare tutte le possibilità offerte.

Disattivate il narratore

Nel corso dell'avventura di Biomutant è possibile ascoltare a più riprese la voce di un narratore che commenta ciò che sta accadendo a schermo. Se all'inizio questa feature può risultare piacevole, dopo qualche ora di gioco potreste iniziare a non sopportare più questa ingombrante presenza e, per vostra fortuna, è possibile correre ai ripari. Esplorando i menu di gioco è infatti possibile trovare una voce legata alla frequenza degli interventi del narratore, che può essere liberamente modificata.

Potenziate l'insetto

Esplorando la mappa di Biomutant ci si può imbattere in delle enormi creature simili ad un bradipo con una lanterna in mano: non lasciatevi intimorire dal loro aspetto, poiché si tratta di personaggi amichevoli fondamentali per la progressione. Ogni volta che si incontra uno di questi NPC è bene interagirci per accedere ad una quest extra il cui completamento consente di sbloccare un potenziamento per l'insetto. Tra i potenziamenti più utili tra quelli disponibili troviamo la possibilità di schierare il deltaplano e la torretta.

