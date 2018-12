Biomutant: la varietà degli scenari e delle creature in un nuovo video

Lo sviluppo di Biomutant procede a gonfie vele, o almeno questo è il messaggio che il team di Experiment 101 vogliono darci con l'ultimo video di gioco pubblicato sulle pagine di IGN.com per farci esplorare il bizzarro universo sci-fi della nuova proprietà intellettuale firmata THQ Nordic.

Il trailer confezionato dagli autori svedesi ci permette di ammirare alcune delle creature che incroceranno il cammino del nostro impavido eroe, un procione mutante capace di rielaborare il proprio patrimonio genetico per acquisire nuove abilità di combattimento e sbloccare capacità di sopravvivenza uniche.

Tali poteri saranno particolarmente utili per addentrarsi nelle aree della mappa più pericolose, sia per la presenza di creature non particolarmente inclini al dialogo che per la particolare struttura "zeldesca" di un'avventura che alternerà missioni lineari a sfide all'interno di "dungeon" pieni di enigmi ambientali, trappole e tesori da scoprire.

Nelle intenzioni dei ragazzi di Experiment 101 c'è infatti la volontà di fare da ponte tra la progressione action ruolistica dei capitoli classici di The Legend of Zelda e la frenesia dei combattimenti di Devil May Cry.

THQ Nordic e gli autori di Experiment 1010 riusciranno nel loro intento? Molto probabilmente lo scopriremo solo al lancio di Biomutant, previsto per l'estate del 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One: in calce alla notizia trovate il link per ammirare l'ultimo gameplay trailer.