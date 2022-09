Bioshock 1, 2 e Infinite si aggiornano su PC a tanti anni dal lancio: quali novità?

Inaspettatamente, a molti anni dal lancio 2K Games ha pubblicato un aggiornamento per tutti e tre i giochi della serie di Bioshock disponibili su PC via Steam. Quali sono le novità?

Come facilmente immaginabile, gli update non hanno introdotto nuovi contenuti, dal momento che a detta di 2K Games si sono limitati ad applicare dei miglioramenti alla quality-of-life. Nello specifico, hanno aggiunto una nuova opzione per il collegamento dell'account in-game e soprattutto un nuovo launcher che include uno store per acquistare nuovi contenuti, come ad esempio gli altri giochi del franchise e il Season Pass di Bioshock Infinite.

Un giorno, chissà quando, il nuovo launcher potrebbe includere anche Bioshock 4, capitolo annunciato nel 2019 e in sviluppo presso Cloud Chamber, una software house fondata appositamente per lo scopo. Da allora, purtroppo, il gioco è finito nel dimenticatoio e non si è mai fatto vedere ufficialmente, ma siamo sicuri che 2K Games non si è dimenticata di una delle sue serie di punta e sta solamente aspettando il momento giusto per presentarlo al mondo. Pochi giorni fa, tra l'altro, il film di Bioshock di Netflix ha anche trovato un regista!