BioShock 1 vs BioShock 2 vs BioShock Infinite: qual è il tuo preferito?

Nata nel 2007, la saga di BioShock ha conosciuto un enorme successo fino al 2013, anno di uscita di BioShock Infinite. Dopo l'addio di Ken Kevine e la chiusura di Irrational Games, Take-Two e 2K Games stanno ora lavorando su BioShock 4, ancora privo di una data di uscita.

Con la speranza di poterne sapere di più nel corso del 2023, abbiamo deciso di mettere a confronto i tre giochi della trilogia: qual è il tuo BioShock preferito? E' il momento di scegliere!

BioShock

Le origini di Rapture sono da ricercare nel primo BioShock, da molti definito l'erede spirituale di System Shock. Ken Levine (ripercorrete la vita e la carriera di Ken Levine nel nostro approfondimento) sfrutta la sua esperienza per proporre un gioco in stile Looking Glass. Un gioco sì ispirato a System Shock ma non solo, frutto di un processo di scrittura metodico e di un gameplay per l'epoca sicuramente ricco di possibilità. A convincere sono sopratutto le ambientazioni, la trama e la narrazione. Ed è subito successo.

BioShock 2

BioShock 2 è sviluppato da 2K Marin senza la supervisione di Ken Levine, il quale non ha voluto prendere parte allo sviluppo di un sequel fortemente voluto dal publisher ma non altrettanto desiderato dall'autore della serie. BioShock 2 convince ma il successo è sicuramente meno eclatante e clamoroso rispetto al predecessore, un more of the same con l'aggiunta del multiplayer online, immancabile in qualsiasi gioco uscito tra il 2008 e il 2012.

BioShock Infinite

Forse il punto massimo mai raggiunto dall'estro di Ken Levine (si spera possa superarsi con Judas, l'erede spirituale di BioShock), BioShock Infinite è per molti un vero capolavoro, un gioco ricchissimo di possibilità, con una direzione artistica raffinata, una trama di spessore e un gameplay rifinito in ogni singolo dettaglio. Abbandonata la sotterranea Rapture ci spostiamo su Columbia, una vera metropoli Steampunk sospesa nel cielo: uno spettacolo allo stato puro!