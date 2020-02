Aspettando BioShock 4...BioShock 2 compie dieci anni: auguri!

L'esordio di BioShock 2 sul mercato videoludico risale all'ormai lontano 2010, anno in cui il titolo approdava su tre diverse piattafome: PC, PlayStation 3 e Xbox 360.

Il debutto del titolo avveniva, nello specifico, esattamente dieci anni fa a partire dalla giornata odierna, 9 febbraio 2020. Ambientato alcuni anni dopo il capostipite della saga, il secondo capitolo pone il giocatore nei panni di un Big Daddy. Risvegliatosi da un lungo sonno, il protagonista dovrà avventurarsi alla ricerca della propria sorellina. Una pericolosa ed inquietante avventura, che condurrà gli utenti, ancora una volta, ad esplorare gli abissi di Rapture.



Per celebrare l'importante ricorrenza, i giocatori in possesso di un abbonamento PlayStation Plus attivo possono approfittare della selezione di giochi gratis PS Plus di febbraio. Tra i titoli proposti all'utenza PlayStation 4 figura infatti BioShock The Collection, raccolta che include al suo interno tutte e tre le produzioni figlie di Kevin Levine: BioShock, BioShock 2 e BioShock Infinite. Un'occasione sicuramente interessante per (ri)scoprire una saga iconica.



Agli amanti di questo universo ricordiamo inoltre che lo scorso dicembre, il team di Cloud Chamber ha ufficialmente annunciato di essere al lavoro su di un nuovo capitolo. Tuttavia, il completamento di BioShock 4 richiederà ancora qualche anno di attesa da parte del pubblico.