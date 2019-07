BioShock 2 si mostra in 4K con ReShade: ecco come appare con Ray-Tracing!

La versione alfa della mod ReShade, interessante tool creato da Pascal Glitcher, si mostra applicato al first person shooter esordito sul mercato nel corso dell'ormai piuttosto lontano 2010.

BioShock 2, sviluppato dal team di 2K Marin, riportava i videogiocatori all'interno dell'intrigante universo narrativo del primo BioShock. Al suo interno, il nostro alter-ego videoludico tornava ad esplorare le peculiari ambientazioni della città di Rapture, che si presenta tuttavia all'utente in uno stato di abbandono e decadenza. Dal primo capitolo era infatti trascorso un arco temporale di circa dieci anni e la nuova avventura di proponeva un nuovo protagonista. Nel corso del 2016, il secondo capitolo della saga diveniva protagonista di un secondo esordio sul mercato, tramite la pubblicazione della BioShock: The Collection.



Ora, BioShock 2 è stato protagonista di un interessante esperimento, che ha visto l'applicazione sul gioco della mod ReShade di cui parlato in apertura a questa news. Tramite l'applicazione della creazione di Pascal Glitcher, infatti, il canale Youtube Digital Dreams ha realizzato un video in 4K all'interno del quale mostra i potenziali risultati ottenibili tramite l'applicazione della tecnologia Ray-Tracing alle ambientazioni del gioco di 2K Marin. Il risultato è piuttosto interessante: potete dargli uno sguardo grazie al video che trovare direttamente in apertura a questa news. Cosa ve ne pare?



Non è la prima volta che la creazione di Glitcher trova applicazione. Sulle pagine di Everyeye vi abbiamo ad esempio riportato di Skyrim con Ray Tracing e dell'utilizzo di ReShade su GTA 5.