BioShock 4 avrà un'IA avanzata e un elevato livello d'interazione?

Continuano ad arrivare nuovi rumor sul prossimo capitolo di BioShock, il cui sviluppo è stato ufficialmente affidato a Cloud Chamber, il neonato team di 2K Games che vanta tra le sue fila diversi veterani del settore che hanno lavorato ai precedenti capitoli della serie.

Le ultime notizie sul progetto potrebbero essere state svelate da un annuncio di lavoro della software house, la quale è in cerca di personale in grado di occuparsi di IA, game design, filmati di gioco e rendering. L'annuncio contiene anche diversi dettagli sulle caratteristiche del progetto in lavorazione (presumibilmente BioShock 4) e quello che emerge è sicuramente interessante. Nell'elenco presente sul sito si parla di un'intelligenza artificiale avanzata ed ambiziosa che sfrutta sistemi innovativi e mescola diverse forme di IA per creare qualcosa di mai visto prima. Tra gli altri elementi citati troviamo la presenza di un mondo ricco di elementi interattivi e di filmati con quick time event. Purtroppo non emerge nulla riguardo la nuova ambientazione del gioco, ovvero uno degli elementi che i videogiocatori sono più curiosi di scoprire dal momento che Rapture e Columbia sono stati entrambi mondi molto apprezzati dai fan.

In attesa di nuove informazioni, vi ricordiamo che proprio qualche settimana fa sono spuntati in rete dei dettagli su dialoghi e level design di BioShock 4.