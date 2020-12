Bioshock 4: dialoghi a scelta multipla e level design più aperto rispetto al passato?

È passato un anno esatto da quando è stata confermata l'esistenza di Bioshock 4, il cui sviluppo è stato affidato da 2K Games nella mani di Cloud Chamber, studio fondato appositamente per lo scopo. Da allora, purtroppo, non sono mai state diffuse informazioni in merito al progetto, né tantomeno immagini e video.

Qualche dettaglio, tuttavia, lo stiamo riuscendo a scoprire sbirciando tra gli annunci di lavoro della neonata software house. In questo modo abbiamo potuto appurare, ad esempio, che Bioshock 4 manterrà la visuale in prima persona e che molto probabilmente girerà in Unreal Engine. Grazie all'analisi delle nuove richieste di assunzione operata da GamesRadar+, abbiamo scoperto anche dell'altro.

A quanto pare, i ragazzi di Cloud Chambers stanno cercando un Senior Voice Designer da impiegare sul loro nuovo "ambizioso progetto basato sulla narrativa, ricco di personaggi e personalità". Alla figura ricercata è richiesta esperienza nella messa a punto di "sistemi di dialoghi": è possibile, quindi, che Bioshock 4 includerà un sistema di dialoghi a scelta multipla sulla falsariga di Fallout, come ipotizzato da alcuni fan su ResetEra.

Nell'annuncio per un System Designer, invece, il mondo di gioco viene descritto come di tipo "sandbox" e comprensivo di "sistemi e mondi interattivi, ecologia non governata dall'IA, economia, e di sistemi di crescita e progressione del giocatore". Indizi che sembrano delineare i connotati di un level design più aperto rispetto al passato, se non addirittura open world. Bioshock 1 e 2, ricordiamo, erano strutturati ad hub, mentre Bioshock Infinite era più lineare e per certi versi anche più scriptato. Non vediamo l'ora di scoprire qualcosa di concreto su Bioshock 4, anche se l'impressione è che potrebbe volerci ancora molto tempo.