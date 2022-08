BioShock 4 e il DLC di Cyberpunk 2077 verranno annunciati alla Gamescom?

Secondo alcuni rumor, la Gamescom Opening Night Live del 23 agosto potrebbe riservare almeno due grosse sorprese, ovvero gli annunci del nuovo BioShock e della prima grande espansione di Cyberpunk 2077.

Secondo quanto riportato dal sito Lords of Gaming, uno scambio di Tweet tra il primo ufficiale di BioShock e Geoff Keighly farebbe pensare ad un possibile annuncio di BioShock 4 durante la cerimonia d'apertura della Gamescom, evento condotto proprio dal fondatore dei The Game Awards. Un secondo Tweet farebbe pensare ad un prequel e anche il titolo BioShock 4 è del tutto provvisorio, al momento però non è giunta nessuna conferma da parte di 2K Games. Il 21 agosto BioShock ha festeggiato il quindicesimo anniversario e chissà che davvero 2K non voglia togliere ufficialmente i veli al nuovo gioco della serie, annunciato nel 2019 e poi completamente sparito dai radar.

Il secondo rumor riguarda invece la presentazione della prima espansione di Cyberpunk 2077, il sito Gagadget ha notato che CD Projekt RED ha pubblicato alcuni Tweet in tedesco sul profilo ufficiale del gioco, lingua scelta probabilmente non a caso dato che la Gamescom si tiene in Germania. Nei messaggi in questione si fa esplicito riferimento all'espansione di Cyberpunk 2077... ne sapremo di più nella giornata di domani?

Noi di Everyeye.it saremo a Colonia e commenteremo la Gamescom Opening Night Live su Twitch a partire dalle 19:00 di martedì 23 agosto.