BioShock 4 potrebbe essere un Games As A Service (GaaS) con eventi e servizi live?

Lo scorso anno Jason Schreier di Kotaku confermò l'esistenza di un nuovo BioShock sviluppato da 2K Novato, team con base in California che sembra condividere molti membri con Hangar13, studio responsabile di Mafia 3.

Un recente annuncio di lavoro pubblicato da 2K Novato sembra rivelare molti dettagli su questo progetto, che a questo punto potrebbe realmente essere BioShock 4 (o uno spin-off della serie) sebbene non ci siano ancora conferme in merito.

L'annuncio farebbe pensare ad un Games As A Service con servizi live, esattamente come Destiny 2, The Division 2 o Anthem, solamente per citare alcuni esempi: "Stiamo realizzando un gioco con una storia che giungerà ad una sua naturale conclusione. Vogliamo però che il mondo sia vivo e coinvolgente e per questo stiamo sperimentando i servizi live. Cerchiamo un Senior Game Designer con esperienza e idee forti per gestire la componente End Game del gioco."

Nell'annuncio si parla anche di "missioni e un sistema di progressione del giocatore" con l'obiettivo di aumentare la longevità rispetto ai primi tre episodi della serie. Come ricorderete, BioShock 2 presentava una modalità multiplayer separata dallo story mode ma sembra che con BioShock 4 le cose siano destinate a cambiare, ammesso che sia veramente questo il gioco in sviluppo presso 2K Novato.