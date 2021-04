BioShock 4 sarà un gioco open world: un annuncio di lavoro sembra confermarlo

Cresce sempre più l'attesa di dare finalmente un primo sguardo al nuovo episodio dell'iconica serie di BioShock. Sappiamo che 2K ha affidato lo sviluppo del gioco a Cloud Chamber, nuovo studio del publisher al cui interno figurano alcuni dei collaboratori che già hanno dato il proprio contributo ai precedenti titoli della serie.

Attualmente, il progetto sembra essere ancora nelle sue fasi embrionali e ci vorranno ancora diversi anni di sviluppo prima che il progetto possa dirsi finito, come lasciato intendere dalla stessa 2K all'interno di uno dei suoi report finanziari dello 2020. Tuttavia, grazie agli annunci di lavoro che mano a mano spuntano in rete, iniziamo a scoprire anticipatamente qualche dettaglio riguardo a BioShock 4.

Cloud Chamber si dice in cerca di un senior writer che possa unirsi allo studio e che collabori alla creazione di contenuti per missioni principali e secondarie del titolo. Il candidato sarà chiamato ad affiancare il lead writer nella scrittura e nell'esecuzione della storia, dei dialoghi e di altri elementi narrativi. La compagnia si dice insomma in cerca di una figura che sia in grado di "scrivere storie di grande impatto incentrate sui personaggi in un setting open world". Stando a quanto leggiamo, insomma, BioShock 4 concederà al giocatore una libertà d'esplorazione mai vista nella serie e presenterà per la prima volta nella storia del franchise un vero e proprio mondo aperto. Nei mesi precedenti, del resto, avevamo già scoperto che il level design del gioco sarebbe stato più aperto, e queste nuove informazioni sembrano andare ad incastrarsi perfettamente con le precedenti.

Al momento non ci sono molti dettagli ufficiali riguardo al progetto di Cloud Chambers e 2K. Sempre grazie agli annunci di lavoro della software house, abbiamo appreso che gli sviluppatori puntano all'implementazione di una IA avanzata e di un'elevata interazione ambientale.