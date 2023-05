BioShock 4, niente inferno per lo sviluppo: Jason Schreier è fiducioso e smentisce i rumor

Le preoccupanti indiscrezioni relative allo stato dei lavori su BioShock 4 emerse pochi giorni fa non trovano conferma da parte di Jason Schreier, noto giornalista videoludico.

La firma di Bloomberg - ed ex caporedattore di Kotaku - ha infatti affrontato il tema in un breve messaggio affidato alle pagine del forum di Resetera. Qui Jason Schreier critica con forza la credibilità di "Oops Leaks", account Twitter dal quale avevano trovato diffusione ipotesi di reboot per la creazione di BioShock 4. "Da una parte, - scrive il giornalista di Bloomberg - ci troviamo di fronte a un gioco della serie BioShock, quindi sì è ovvio che ci siano problemi. Dall'altra, - conclude - questo account Twitter non ha senso di esistere e sta postando cose prive di senso ormai da anni".



Jason Schreier si dichiara dunque apertamente critico nei riguardi di Oops Leaks, del quale il giornalista non sembra avere molta stima o fiducia. Nonostante la lunga assenza di BioShock 4 dalle scene dell'attualità videoludica, la realizzazione del titolo potrebbe dunque star procedendo con relativa fluidità. Al momento, ad ogni modo, non resta che attendere dichiarazioni in merito direttamente dagli sviluppatori di Cloud Chamber, software house incaricata di riportare in auge la serie inaugurata da Ken Levine e Irrational Games.