BioShock 4 si intitolerà BioShock Isolation, nuovo gioco di Ken Levine annunciato ai TGA?

Emergono due possibili leak apparentemente non legati direttamente tra loro ma che sono indubbiamente molto interessanti per i fan di BioShock e per chi attende con ansia il nuovo progetto di Ken Levine, ex direttore della serie ora al lavoro da indipendente con il suo nuovo studio Ghost Story Games.

Secondo varie fonti a dicembre ci saranno novità sul prossimo BioShock e la sede adatta potrebbe essere quella dei The Game Awards, in programma nella notte tra il 9 e il 10 dicembre. Il prossimo mese Ken Levine dovrebbe svelare il suo prossimo progetto (il primo sviluppato da Ghost Story Games) e 2K toglierà i veli a BioShock 4, sempre stando alle parole di alcuni leaker e insider.

Il nuovo gioco della serie si intitolerà Bioshock Isolation (ma il nome è soggetto a cambiamenti) e sarà ambientato in una città distopica, il gioco è sviluppato con Unreal Engine 5 da un team che include veterani di Irrational Games (autori di BioShock, BioShock 2 e BioShock Infinite) e persone che hanno lavorato a giochi come Watch Dogs Legion, Shadow of the Tomb Raider, Mafia 3 e Deux Ex Mankind Divided. C'è da dire che riguardo la presentazione ci sono molte voci discordanti perché c'è chi parla di un reveal ai Game Awards e chi invece conferma un annuncio previsto nel primo trimestre del 2022.