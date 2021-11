Bioshock 4 si chiamerà Isolation e avrà due città open world? Il riassunto dei nuovi leak

Negli ultimi giorni sono rimbalzate in Rete una serie di indiscrezioni provenienti da Oops Leaks, che avrebbe ottenuto dei documenti in grado di svelare titolo e caratteristiche del nuovo Bioshock, realizzato in Unreal Engine 5.

Le anticipazioni offerte da chi afferma di essere a conoscenza dei piani riguardanti il prossimo, attesissimo capitolo della serie di BioShock citano la presenza di uno scenario a mondo aperto descritto come il più vasto e stratificato dell'intera IP.

A voler dar retta ai leaker, il prossimo episodio di BioShock darà modo agli appassionati di immergersi in un'esperienza open world ambientata in due città distinte, ciascuna con un proprio carattere e piena di attività secondarie da completare. Le indiscrezioni su BioShock 4 Isolation proseguono con la citazione di una campagna singleplayer lineare, la presenza di un sistema di Fazioni, l'adozione di un sistema di combattimento sandbox innovativo e uno scenario che muterà in base alle azioni compiute dagli utenti.

A prescindere dalla veridicità o meno di questi leak, la speranza dei fan di BioShock è ovviamente quella di ricevere nuovi dettagli sulla prossima esperienza interattiva firmata da Ken Levine nel corso dei The Game Awards 2021, la cerimonia organizzata da Geoff Keighley e in programma nella notte tra il 9 e il 10 dicembre.