BioShock 4: nuovi dettagli su gameplay, grafica e scenari

I vertici di Cloud Chamber hanno aperto delle nuove posizioni lavorative per dare forma al progetto di BioShock 4. Le schede che accompagnano questi annunci di lavoro forniscono dei dettagli inediti sul gameplay, sulla grafica e sugli scenari di questo ambizioso sparatutto ruolistico.

Dopo aver confermato il mancato coinvolgimento di Ken Levine in BioShock 4, la software house incaricata da Take Two di dare forma a questo kolossal ha aggiornato il proprio sito ufficiale per annunciare l'ampliamento dello staff e invitare i talenti del settore a inviare la propria candidatura per entrare a far parte di Cloud Chamber.

Le figure professionali ricercate dall'azienda sono molteplici e spaziano dai programmatori agli autori, passando per gli sviluppatori e i tester. Nelle schede che illustrano il lavoro che attende i nuovi membri di Cloud Chamber si cita Unreal Engine 4 come "piattaforma preferenziale" per le esperienze pregresse dei candidati, un'indicazione che, se confermata, potrebbe suggerire l'adozione di UE4 o del futuro Unreal Engine 5 come motore grafico di BioShock 4.

Sempre dal sito di Cloud Chamber apprendiamo che la casa di sviluppo intende dare vita a "un mondo nuovo e fantastico", un'ambientazione mai apparsa in altri episodi della saga FPS/RPG di BioShock dove poter cimentarsi in "combattimenti che saranno accessibili e soddisfacenti, delle sfide che consentiranno un alto livello di sperimentazione e di espressività all'utente. Il tutto immerso in un mondo di gioco altamente reattivo".