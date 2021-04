Bioshock 4 sarà un open world con un'IA evoluta? Tutto ciò che sappiamo

È passato un anno e mezzo dall'annuncio del nuovo Bioshock, ma da allora lo studio incaricato dello sviluppo - Cloud Chamber, fondato appositamente per lo scopo - non ha mai parlato del gioco in via ufficiale.

Gran parte di ciò che sappiamo, quindi, lo abbiamo estrapolato dagli annunci di lavoro della neonata software house, nei quali sono stati tratteggiati i contorni di quella che sembra essere una produzione molto ambiziosa, destinata a segnare una grande evoluzione per il franchise. Sul finire dello scorso anno, ad esempio, abbiamo letto di un "ambizioso progetto basato sulla narrativa, ricco di personaggi e personalità" e probabilmente dotato di un sistema di dialoghi a scelta multipla. Annunci più recenti hanno anche parlato di un'intelligenza artificiale molto avanzata calata in un contesto di un mondo di gioco ricco di elementi interattivi e soprattutto open world. Quest'ultima informazione è fresca fresca, ed è stata estrapolata da un annuncio di lavoro alla ricerca di un Lead Writer chiamato a "scrivere storie di grande impatto incentrate sui personaggi in un setting a mondo aperto".

Sono molte le informazioni che circolano intorno al progetto, pertanto abbiamo ben pensato di fare il punto della situazione nel Video Speciale che potete trovare in apertura di notizia. Buona visione!