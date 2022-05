BioShock 4, Pragmata, TLOU Online e Metro 4: novità in arrivo? Leaker 'indica la strada'

Dopo aver delineato il futuro di Guerrilla tra Killzone, SOCOM e Horizon multiplayer, la nota "gola profonda" Oops Leaks si riaffaccia sui social per preannunciare l'arrivo di importanti novità su BioShock 4, Pragmata, Avowed, Metro 4 e tanti altri videogiochi.

Pur senza entrare nel merito delle indiscrezioni raccolte su ciascuno dei titoli segnalati, l'insider sintetizza il tutto attraverso un singolare "sistema a semaforo" che cataloga i videogiochi in base alle probabilità di assisterne all'annuncio ufficiale (per le IP rumoreggiate) o al primo video gameplay nel corso del 2022.

Seguendo il sistema a semaforo di cui sopra, il leaker indica la strada suddividendo i giochi in tre "categorie cromatiche": Rosso per i titoli 'dal reveal incerto nel 2022', Giallo per i videogiochi di cui è 'altamente probabile il reveal a breve' e Verde per i giochi dal reveal 'quasi sicuro' da qui ai prossimi mesi.

Nella prima categoria, Oops Leaks fa rientrare Contraband, Payday 3, il rumoreggiato Project Propaganda di Sony Bend e il Remake di Resident Evil 4. Tra i videogiochi 'in Giallo', e quindi dal reveal altamente probabile nel 2022, il leaker cita Awoved, il nuovo videogioco multiplayer di Guerrilla, Metro 4 e Project 007.

Non meno interessante è infine l'elenco dei cosiddetti 'videogiochi Verdi' per i quali, a detta di Oops Leaks, sarebbe praticamente certa la presentazione nel corso dell'anno: la "gola profonda" cita BioShock 4, il nuovo videogioco di Hideo Kojima, il Remake di The Last of Us e TLOU Online, oltre a Mortal Kombat 12, Pragmata e Skate 4.

In assenza di ulteriori elementi di giudizio o prove a sostegno delle tesi addotte da Oops Leaks, ovviamente invitiamo chi ci segue a prendere questo genere di anticipazioni con tutte le cautele del caso.