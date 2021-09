Bioshock 4 ancora in pre-produzione? Lo suggerisce un curriculum vitae

Da tempo si susseguono voci di corridoio su Bioshock 4, il nuovo episodio della serie in sviluppo presso gli studi di Cloud Chamber creati appositamente da Take Two per dare vita al progetto. Nonostante i tanti rumor, però, sembra che i lavori siano ancora nelle prime fasi, almeno stando al curriculum vitae di un membro del team.

Il profilo LinkedIn di Freddie Lee, principal enviroment artist di Cloud Chamber, riporta infatti che il prossimo capitolo di Bioshock sarebbe ancora in fase di pre-produzione e, di conseguenza, ancora molto lontano dal suo debutto sul mercato. Dal cv di Lee emerge anche che l'Unreal Engine 5 è il motore grafico scelto per la creazione del gioco: si tratterebbe quindi di una conferma sulle indiscrezioni che vedrebbero Bioshock 4 realizzato con l'Unreal Engine 5, come suggerito da annunci di lavoro diffusi dallo studio negli scorsi mesi.

Non è tuttavia da escludere che il curriculum dell'enviroment artist non sia stato aggiornato negli ultimi tempi, con la possibilità quindi che i lavori sul titolo siano già in una fase successiva alla pre-produzione. Il grosso leak legato a GeForce Now parlava di un Bioshock 4 in uscita nel 2022, tuttavia quanto emerso è già stato smentito da NVIDIA: il prossimo titolo della celebre serie 2K Games rimane quindi ancora avvolto nel mistero.