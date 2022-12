BioShock 4: alla sceneggiatura c'è un'autrice di Far Cry 5 e Ghost of Tsushima

Liz Albl, sceneggiatrice che ha già ricoperto un ruolo importante nella stesura delle sceneggiature di giochi come Far Cry 5 e Ghost of Tsushima, ha annunciato di essere stata incaricata come lead narrative di BioShock 4, nuovo capitolo della serie 2K Games di cui spapiamo ancora davvero poco.

Tramite il suo account Twitter, Albl ha dato conferma di aver accettato di dirigire i lavori sul comparto narrativo di BioShock 4, atteso titolo che ancora non si è mai mostrato in pubblico. "Il sogno è realtà. Sono davvero felice di annunciare che mi sono unita a Cloud Chamber come lead narrative di BioShock", è quanto ha dichiarato l'autrice in un recente cinguettio.

Liz Albl, che ha lavorato alle sceneggiature di Ghost of Tsushima e diverse produzioni Ubisoft come Far Cry 5, Assassin's Creed Black Flag, Far Cry 4 e Watch Dogs Legion, entra così a far parte di Cloud Chamber, il nuovo studio interno di 2K fondato appositamente per sviluppare BioShock 4. Take-Two Interactive ha annunciato nel 2019 che lo sviluppo avrebbe potenzialmente richiesto diversi anni di lavoro, ed in effetti ad oggi non abbiamo ancora ricevuto materiale ufficiale sul progetto. Dobbiamo quindi abccontentarci dei leak secondo cui BioShock 4 sarà ambientaato negli anni '60 all'interno di una base di ricerca abbandonata nell'Antartide, con uno stile estetico che ricorderà da vicino quello adottato da Arkane Studios con Deathloop.