BioShock 4: secondo Jason Schreier il gioco sarebbe in sviluppo dal 2015

Il famoso publisher 2K Games ha reso pubblico solo oggi lo sviluppo del nuovo BioShock 4, aggiungendo inoltre che i lavori per vedere un prodotto completo richiederanno ancora "diversi anni". Il famoso giornalista Jason Schreier ha rivelato dalle pagine di Kotaku che il progetto sarebbe però in lavorazione già dal 2015.

Secondo le fonti ascoltate da Schreier, ben quattro e molto vicine al progetto, BioShock 4, nome in codice Parkside, sarebbe in sviluppo da diversi anni. 2K Games avrebbe infatti ingaggiato uno team esterno già nel 2015 per lavorare sul gioco, lo studio di Certain Affinity con sede ad Austin, già noto per aver dato supporto a titoli come Halo e Call of Duty e fondato dall'ex Bungie Max Hoberman. Tuttavia nel 2016 2K avrebbe riportato Parkside sotto la sua ala, riavviandone l'intero processo produttivo. Le motivazioni di queste scelte restano ignote e il giornalista ha sottolineato che 2K Games non ha ancora risposto alle richieste di chiarimenti inviate dalla redazione di Kotaku. Sempre secondo le fonti, il publisher avrebbe poi affidato lo sviluppo a Cloud Chamber nella sede di Novato in California nel 2017, iniziando ad assumere personale tra cui compaiono alcuni dei fautori di Mafia III ed infine annunciandone l'esistenza solo oggi.

Cloud Chamber ha anche confermato che Ken Levine, storico autore della serie, non farà parte del team di sviluppo. Altre voci vorrebbero BioShock 4 come un GAAS.