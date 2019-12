BioShock 4, gli sviluppatori confermano: Ken Levine non è coinvolto nel progetto

Ai microfoni di GamesRadar, la donna a capo del team di Cloud Chamber, Kelley Gilmore, ha provato a fare definitivamente chiarezza sul coinvolgimento nel progetto del nuovo BioShock da parte di Ken Levine, l'autore statunitense che ha dato origine alla serie.

Discutendo dell'argomento con la redazione di GR, Gilmore ha affermato che "Ken e il suo team di Ghost Story Games sono completamente impegnati nello sviluppo di una nuova esperienza, un titolo che sicuramente si rivelerà essere un gioco incredibile. Non è affigliato allo studi Cloud Chamber o allo sviluppo del nostro nuovo capitolo di BioShock".

Il mancato coinvolgimento di Ken Levine nel progetto di quello che, presumibilmente, si chiamerà BioShock 4 non può che far storcere il naso ai tanti fan della saga targata 2K e sollevare dei dubbi sulla direzione artistica che prenderà Cloud Champer dare forma al nuovo titolo. A tal proposito, Gilmore prova a rassicurare gli appassionati spiegando loro che "nella storia di BioShock, ci sono certi elementi che sono incredibilmente importanti per l'esperienza di gioco e, tra questi, le ambientazioni hanno sempre avuto un ruolo fondamentale nella storia. Ci sono molte direzioni creative in cui potremo muoverci per esplorare delle soluzioni originali, ma dovrete aspettare ancora un po' per vedere dove porteremo la serie".