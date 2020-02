BioShock 4, il team di sviluppo assume: si manterrà la visuale in prima persona

Dalla conferma ufficiale da parte di Take-Two che BioShock 4 è attualmente in sviluppo sono trascorsi pochi mesi, durante i quali non sono giunti aggiornamenti particolari in merito al progetto.

Quel che è certo, però, è che il team di Cloud Chamber ha recentemente avviato un programma di reclutamento di diverse figure professionali. Alcuni annunci di lavoro avvistati a gennaio 2020 riguardavano diversi incarichi e sembravano offrire alcuni possibili indizi su BioShock 4. Ora, un'ulteriore call aperta sul profilo LinkedIn della software house sembra confermare un approccio di continuità nei confronti dei precedenti capitoli della saga.

Cloud Chamber è infatti alla ricerca di un Senior Game Designer con esperienza nello sviluppo di almeno due giochi AAA e con esperienza sia in ambito PC sia nel settore console. Tra i compiti del candidato selezionato figurerà la supervisione su alcune meccaniche essenziali, come gestione dei controlli e della telecamera in prima persona. Nell'annuncio di lavoro non viene fatto esplicito riferimento a BioShock 4, ma sembra piuttosto realistico ipotizzare che le figure cercate da Cloud Chamber andranno ad unirsi agli sviluppatori già impegnati sul gioco.



In attesa di saperne di più, ricordiamo che la pubblicazione di Bioshock è ancora lontana, non è dunque da escludersi l'arrivo del titolo direttamente su console next-gen, con eventuali versioni PS5 e Xbox Series X.