BioShock 4 uscirà nel 2022 accompagnato dalla remaster del primo capitolo?

Il leak che ha visto protagonista NVIDIA GeForce Now continua a fornire possibili informazioni circa le pubblicazioni dei prodotti videoludici per i prossimi anni. Abbiamo già appreso come Square-Enix potrebbe star preparando i reveal di Kingdom Hearts 4 e FF9 Remake, ma adesso si parla di BioShock 4 e Take-Two Interactive.

All'interno del vasto elenco emerso online, tra cui figurano anche gli arrivi su PC di God of War e Horizon Forbidden West, compare anche "BioShock 2022", dicitura che potrebbe suggerire una release entro il prossimo anno. Sappiamo da tempo come Cloud Chamber, studio di Take-Two fondato specificatamente per la serie di BioShock, sia al lavoro da diverso tempo sulla nuova iterazione della serie. Ne abbiamo sentito parlare per la prima volta nel 2019, ed il publisher ammise che ci sarebbero voluti ancora "diversi anni di sviluppo", oltre a quelli che la software house aveva già alle spalle prima del reveal. Il "2022" presente nel titolo potrebbe essere anche legato all'anno fiscale di Take-Two, con la pubblicazione che potrebbe arrivare durante la prima metà del 2023.

Nell'elenco compare inoltre "BioShock RTX remaster", che potrebbe concretizzarsi in una nuova edizione rimasterizzata del primo capitolo della serie pensata per sfruttare le tecnologie moderne. C'è tuttavia da ricordare che esiste già BioShock The Collection, ed un nuovo lavoro di restauro a così poco tempo di distanza l'uno dall'altro risulterebbe abbastanza anomalo.

Poche le certezze in questo momento, pertanto vi invitiamo come sempre a prendere quanto riportato con estrema cautela ed attendere gli aggiornamenti ufficiali da parte di Take-Two Interactive e Cloud Chamber. Secondo quanto riportato da un insider, BioShock 4 potrebbe arrivare in esclusiva su PlayStation 5.