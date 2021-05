BioShock 4 uscirà in esclusiva su PS5 secondo un insider

Il nuovo BioShock (ancora privo di un nome ma identificato come BioShock 4 dalla community) potrebbe uscire in esclusiva su PlayStation 5, almeno stando a quanto dichiarato da Nick "Shpeshal Nick" Baker, uno degli autori del podcast di XboxERA.

Secondo quanto riportato da Nick, BioShock 4 potrebbe essere una esclusiva per PlayStation 5, le fonti dell'insider non hanno specificato se si tratti di una esclusiva totale o temporale, questa ultima ipotesi è forse la più probabile ma non ci sono certezze in merito. Con ogni probabilità inoltre si parla di esclusiva console e non di esclusiva assoluta.

Al momento di fatto non sappiamo nulla sul nuovo BioShock ma non possiamo certo escludere la priori che Sony abbia deciso di aggiungere il gioco al parco delle esclusive console PlayStation così come accaduto con Deathloop, Ghostwire Tokyo o Final Fantasy 16, giochi ad oggi non annunciati per le console Xbox.

BioShock 4 utilizzerà l'Unreal Engine 5 stando ad un leak recente, il progetto lo ricordiamo è stato annunciato alla fine del 2019 ed è sviluppato da Cloud Chamber, studio di 2K Games fondato appositamente per lavorare sul futuro di BioShock e che vede tra i suoi membri numerose figure professionali che hanno contribuito a plasmare l'identità della saga lavorando su BioShock, BioShock 2 e BioShock Infinite.