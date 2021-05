BioShock 4 utilizzerà l'Unreal Engine 5? Lo suggerisce un annuncio di lavoro

Sono davvero poche le informazioni a nostra disposizione riguardo al nuovo capitolo di BioShock in via di sviluppo presso Cloud Chamber, la nuova software house interna di 2K Games che ha ricevuto l'arduo compito di portare avanti l'amata serie Sci-Fi.

Tuttavia, man mano che il team continua a mettere a disposizione nuovi ruoli all'interno dei suoi studi, stiamo riuscendo progressivamente a strappare dei possibili dettagli sul progetto ancora avvolto in una coltre di mistero.

Questa volta è l'annuncio di lavoro relativo alla posizione di Senior Gameplay Programmer a rivelarci qualcosa di nuovo. Stando a quanto possiamo leggere, la software house cerca un candidato che svolgerà un ruolo cruciale nella creazione ed elaborazione dei "World System" e dei "Player Progression System", e che lavorerà a stretto contatto con i reparti di design, animazione, audio, e artistici per dar vita a dei prototipi di questi sistemi e portarli poi ad uno stato pulito e definitivo. Tutto questo, peraltro, sembrerebbe confermare che la finestra di lancio sia ancora parecchio lontana, come suggerito da 2K stessa in passato.

Oltre a questo, viene specificato che il candidato lavorerà con l'Unreal Engine 5 adattando sistemi esistenti e nuove tecnologie al fine di raggiungere gli obiettivi tecnici e creativi del titolo in questione. Sembra dunque che l'intento di Cloud Chamber sia quello di dar vita ad una vera esperienza next-gen.

Pur non essendo citato esplicitamente il nome, sembra evidente che si stia parlando di BioShock 4: Cloud Chamber è del resto stata fondata appositamente per realizzare il nuovo capitolo del franchise. Tuttavia è bene attendere un reveal ufficiale per scoprire finalmente qualche informazione ufficiale sul gioco a cui stanno lavorando anche dei veterani della serie fantascientifica.