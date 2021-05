Bioshock 4: anche i veterani della serie al lavoro sul nuovo episodio

Proseguono i lavori su Bioshock 4, in sviluppo presso lo studio Cloud Chamber, creato appositamente da 2K per occuparsi del ritorno della celebre serie iniziata su Xbox 360 nel lontano 2007. Emergono ora nuovi dettagli sul team di sviluppatori dietro l'atteso quarto episodio per ora ancora avvolto nel mistero.

Sembra infatti che Cloud Chamber sia composta non solo da persone che si avvicinano per la prima volta al franchise, ma anche da veterani della serie che hanno messo la loro firma sui passati episodi, alcuni dei quali persino su tutti e tre i predecessori. Tra questi troviamo nomi come Scott Sinclair, Jonathan Pelling e Hoagy de la Plante, che hanno tutti dato il loro prezioso contributo per plasmare la serie nata dalla mente di Ken Levine e dei defunti Irrational Games. In particolare, de la Plante ha lavorato al primo Bioshock come Acting enviroment artist, mentre in occasione di Bioshock 2 ha ricoperto il ruolo di Lead enviroment artist. Il supporto di questi esperti del brand può essere visto con fiducia da parte degli appassionati, nella speranza di avere tra le mani un quarto capitolo che possa riportare in auge il nome della serie che, escluse Collection varie, non vede un capitolo inedito dal 2013, anno in cui Bioshock Infinite fece il suo esordio.

Sebbene ancora non sia stato mostrato nulla di concreto, si ipotizza che Bioshock 4 sarà un gioco open world. E ancora, Bioshock 4 potrebbe avere una IA avanzata e un elevato livello d'interazione.