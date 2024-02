BioShock: un agguerrito cosplay di Elizabeth segna il ritorno a Columbia

Negli anni sono stati molti i giochi simili a BioShock, ma mai nessuno di questi è riuscito a replicare il successo della saga creata da Ken Levine per 2K Games. Sebbene l'ultimo capitolo sia uscito ormai più di dieci anni fa, Rapture e Columbia sono ancora nel cuore degli appassionati. Proprio la città sospesa nel cielo torna in questo cosplay.

Quest'ultimo decennio è stato segnato da 'simil-cloni' di BioShock, ultimo dei quali il russo Atomic Hearts. A questi si andrà ad aggiungere il nuovo gioco del papà di BioShock, Judas di Ken Levine. Il titolo pare uscirà proprio entro la fine di quest'anno, per poi lasciare spazio a un sequel a tutti gli effetti. Nel 2028 dovrebbe uscire BioShock 4, sviluppato da Cloud Chamber fondata da Take Two appositamente per occuparsi della serie.

Non sappiamo ancora dove sarà ambientato il prossimo episodio della serie di BioShock, ma possiamo immaginare che l'ambientazione sarà bella quasi quanto Columbia. La città volante in cui sono stati sviluppati i 'vigori' che permettono di acquisire poteri psicocinetici e le 'lacrime' è il teatro dell'avventura di Booker DeWit ed Elizabeth.

In questo cosplay di Elizabeth da BioShock Infinite ritroviamo la ragazza in grado di controllare a piacimento le 'lacrime'. La possiamo ammirare in diversi scatti, agguerrita con una balestra in mano, oppure graziosa con una maschera nascosta alle sue spalle. A condividere questa fantastica interpretazione è la cosplayer Ilona Sladkoslava.