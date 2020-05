BioShock 1 e 2, in arrivo nuove Remastered? Spunta online una lista inedita di Trofei

La sempre attenta community di ResetEra riporta l'insolita apparizione, sulle pagine del portale PSNProfiles.com, di due nuove liste di Trofei sbloccabili per BioShock Remastered e BioShock 2 Remastered su PS4.

I Trofei in questione, quindi, riguarderebbero solo i primi due capitoli dell'iconica serie ideata da Ken Levine, con l'unica eccezione rappresentata dagli obiettivi sbloccabili partecipando alle attività delle relative espansioni.

La nuova serie di Trofei non sembrerebbe essere collegata agli obiettivi di BioShock The Collection, il progetto lanciato nel 2016 da 2K Games per consentire agli appassionati vecchi e nuovi della saga di ripercorrere su PC, PS4 e Xbox One le gesta compiute dagli eroi di Rapture e Columbia nella trilogia di BioShock. La comparsa di questa doppia lista di obiettivi sbloccabili alimenta così i rumor sullo sviluppo di una nuova versione rimasterizzata di BioShock 1 e 2, magari da lanciare a fine 2020 in concomitanza con l'arrivo sul mercato di PS5 e Xbox Series X.

Come giustamente sottolineato dalla stessa community di ResetEra, il leak dei Trofei delle remaster dei primi due capitoli della saga di 2K potrebbe anticipare, più semplicemente, l'arrivo su PS Store e Microsoft Store di BioShock Remastered e BioShock 2 Remastered in una duplice versione digitale da acquistare singolarmente. In attesa di ricevere una conferma o una smentita da parte della sussidiaria di Take Two Interactive, vi ricordiamo che la versione Switch di BioShock The Collection è destinata ad approdare sulla console ibrida di Nintendo il prossimo 29 maggio in contemporanea con la Borderlands Collection.