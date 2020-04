BioShock e Borderlands Collection su Switch: dall'eShop arriva una gradita sorpresa

Nel corso dell'ultimo Nintendo Direct Mini abbiamo assistito all'annuncio di Borderlands e BioShock The Collection su Switch: i fan delle due serie 2K che possiedono la console ibrida della casa di Kyoto ricevono una nuova, gradita sorpresa dall'eShop.

Come sottolineato dalla redazione di Nintendo Everything, con il reveal delle collezioni di Borderlands e BioShock, i gestori dello store digitale di Switch hanno aggiornato le proprie pagine per fare spazio alle riedizioni dei kolossal sparatutto di 2K Games.

Sulla scorta delle informazioni acquisite dal sito dell'eShop, i ragazzi di Nintendo Everything offrono un importante chiarimento sulla natura dell'offerta che accompagnerà il lancio delle due collezioni: chi è interessato ad uno solo dei videogiochi presenti all'interno del doppio pacchetto digitale, infatti, potrà risparmiare acquistandoli singolarmente.

Come anticipato da Nintendo durante l'ultimo Direct Mini "a sorpresa", in BioShock The Collection troveremo BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered e BioShock Infinite the Complete Edition. Per quanto riguarda la saga dei Cacciatori della Cripta, invece, ricordiamo che nella Borderlands Legendary Collection per Switch troveranno spazio le trasposizioni nintendiane di Borderlands, Borderlands 2 e Borderlands The Pre-Sequel. Entrambe le collezioni, e i rispettivi videogiochi che ne faranno parte, arriveranno su Nintendo Switch il 29 maggio.