BioShock o Borderlands potrebbero tornare nell'anno fiscale 2019?

Strauss Zelnick, CEO di, ha rivelato durante l'ultima riunione con gli azionisti che(società di proprietà di T2) pubblicherà un nuovo episodio di un grande franchise nell'anno fiscale 2019.

Il periodo in questione è compreso tra il primo aprile 2018 e il 31 marzo 2019, Zelnick non ha rivelato ulteriori dettagli a riguardo, tuttavia l'azienda si aspetta molto da questo misterioso progetto. Il CEO di Take-Two potrebbe in realtà riferirsi al tanto rumoreggiato Borderlands 3, mai annunciato ma più volte rumoreggiato.

Negli ultimi tempi sono però circolati interessanti rumor sul ritorno di BioShock, per questo l'affermazione di Strauss Zelnick lascia spazio a molti dubbi. Cosa ne pensate, 2K Games pubblicherà un nuovo episodio di BioShock o Borderlands durante il prossimo anno fiscale?