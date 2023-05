BioShock: un cosplay di Elizabeth nella città distopica di Columbia

Poche settimane fa BioShock Infinite ha compiuto dieci anni dal suo esordio e per celebrare l'anniversario del titolo sviluppato da Ken Levine la community di appassionati si è sbizzarita con dei cosplay a tema. Uno tra i più riusciti è quello della cosplayer Its Claire Sea.

Nell'ultimo periodo i videogiocatori hanno potuto vivere le atmosfere di Atomic Heart, un titolo più volte accostato a BioShock che però riesce a discostarsi dall'ingombrante ombra della saga di sparatutto a tinte ruolistiche di 2K Games.

Al momento pare che non ci sia futuro per BioShock, anche se gli appassionati ben sperano con il suo erede spirituale. Judas è il nuovo titolo dal creatore di BioShock e porterà i giocatori a esplorare lo spazio più profondo. Dunque, le ambientazioni saranno ben diverse da quelle marine di Rapture e della città volante di Columbia, in cui facciamo ritorno grazie a una stupenda interpretazione.

In questo cosplay di Elizabeth da BioShock Infinite torniamo al fianco della giovane donna rapita dal leader di Columbia Zachari Comstock, protetta dal Songbird e ricercata dal protagonista Booker DeWit. Nello scatto condiviso dalla già citata artista vediamo Elizabeth con indosso il suo classico outfit composto da una camicia bianca e una lunga gonna nera. Se volete scoprire tutti i segreti di BioShock, ecco la storia del visionario Ken Levine.