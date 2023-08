BioShock: un cosplay di una Ricombinante affamata di ADAM

È passato ormai un decennio dall'uscita di BioShock Infinite, l'ultimo capitolo della saga di successo, ma lo sparatutto sviluppato da Ken Levine e 2K Games è ancora fonte d'ispirazione per numerosi altri titoli.

Le somiglianze tra Clockwork Revolution e BioShock Infinite sono evidenti, benché Chad Moore sostenga che il suo titolo sia ispirato maggiormente ad Arcanum e Vampire The Masquerade Bloodline. Questa situazione sembra ripercorrere quella capitata non pochi mesi fa ad Atomic Hearts, un BioShock russo che ha convinto solo a metà. Sebbene in molti si ispirino al suo stile, l'unico modo per rivivere le atmosfere di BioShock è quello di fare ritorno a Rapture.

A riportarci nella città sottomarina progettata da Andrew Ryan ci pensa la cosplayer Leann Folsom con una suggestiva interpretazione. Quando in seguito a un incidente aereo Jack si ritrova a Rapture, i giocatori vengono immediatamente attaccati dai Ricombinanti. Nemici ricorrenti della serie, sono il risultato dell'consumo eccessivo di ADAM. Avendo fatto abuso della sostanza, i corpi e le menti dei Ricombinanti sono stati deformati irreparabilmente. Essi sono i responsabili dello sterminio della maggioranza della popolazione della città. Ancora fortemente dipendenti dall'ADAM, sono alla ricerca delle Sorelline e combattono contro i Big Daddy per poter soddisfare i loro desideri. In questo cosplay di una Ricombinante da BioShock vediamo uno di questi antagonisti indossare la maschera tipica e prepararsi all'attacco di una Sorellina.